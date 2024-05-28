Selvi açılıma devam ediyor: "Sıra Kavala dosyasında"

Yandaş Abdülkadir Selvi, Cumartesi Anneleri’nin 1000. hafta eylemine izin verilmesinin ardından sıranın Osman Kavala dosyasında olduğunu yazdı.

Yandaş Abdulkadir Selvi, Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı'ndaki 1000. hafta eylemine izin verilmesinin ardından Osman Kavala dosyasında yeni bir gelişme yaşanabileceğini yazdı.

“Mesele Cumartesi Anneleri ve Osman Kavala meselesi değil, Türkiye’nin normalleşmesi meselesi” diye yazan Selvi, Cumartesi Anneleri’nin 1000. hafta eylemine izin verilmesinin ardından sıranın Osman Kavala dosyasında olduğunu belirtti.

Selvi, Osman Kavala’nın avukatı Hilal Zengin’in İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yaptığı yeni başvuruda esastan bir itirazda bulunduğunu söyledi.

Selvi, Hürriyet gazetesindeki bugünkü (28 Mayıs Salı) yazısında şunları yazdı:

“Cumartesi Anneleri coplanmadı, yerlerde sürüklenenler olmadı. O nedenle birçoğumuzun Taksim’deki buluşmadan haberi bile olmadı. Tam aksine yasaklansaydı, Taksim’e girmek isteyenlerin üzerine gaz sıkılsaydı, coplansalardı... Yaralananlar, ara sokaklara kaçanlar, polis tarafından yakalanıp gözaltına alınanlar olsaydı hepimizin haberi olurdu. Ama ülke gerilirdi. Cumartesi Anneleri faili meçhullerin kol gezdiği 90’lı yılların karanlık dönemlerinde eşlerini, çocuklarını kaybetmiş insanlar. Kayıp yakınlarının bulunmasını ve sorumlulardan hesap sorulmasını istiyorlar. Yani hukuk devletinin gereklerini yerine getirilmesini talep ediyorlar.”

“SIRA KAVALA DOSYASINDA”

28 Şubat generallerinin tahliyesine “Erdoğan büyüklüğünü gösterdi” yorumunda bulunan Selvi yazısında “Cumartesi Anneleri’nin eylemine izin verildi. Ne oldu? Türkiye rahatladı. Gereksiz bir gerilimin önüne geçilmiş oldu. Şimdi sıra Kavala dosyasında” ifadelerini kullandı.

BU KEZ ESASTAN İTİRAZ

Osman Kavala’nın avukatı Hilal Zengin’in İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yaptığı yeni başvuruda esastan itirazda bulunduğunu belirten Selvi, Adalet Bakanlığı’na yapılan ‘kanun yararına bozma’ başvurusunun da geçerliliğini koruduğunu hatırlattı.

“Mesele Cumartesi Anneleri ve Osman Kavala meselesi değil, Türkiye’nin normalleşmesi meselesi” yorumunu yapan Selvi, “Normalleşme adımlarını zorunluluktan dolayı atılıyor görüntüsünden çıkarıp vizyoner bir zemine oturtmamız gerekiyor” ifadesini kullandı.

MHP SELVİ'Yİ HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Selvi, kısa bir süre önce de Osman Kavala ve Gezi davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater'in durumuna ilişkin bir yazı kaleme almış, "Osman Kavala’nın hapiste tutulmasının, Gezicilerin yıllarca hapis yatacak olmasının Türkiye’ye ne yararı var" diye sormuştu.

Selvi, yazısının ardından iktidar ortağı MHP tarafından hedef gösterilmişti.

MHP’nin Sosyal Medya Sorumlusu Hüseyin Özkan, Selvi’yi Alevi katliamcılarının ve savunucularının sarf ettiği ‘kılıç artığı’ ifadesiyle hedef almıştı.

Özkan’ın yanı sıra MHP’de Devlet Bahçeli başta olmak üzere çok sayıda MHP’li Selvi’yi hedef göstermişti.

İktidar ortağının Selvi’ye yönelik ağır ithamlarına rağmen AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Nisan ayında yaptığı Irak ziyareti dönüşünde gazetecilerle uçakta verdiği fotoğrafta Selvi’yi 'başucunda’ tutmuştu.