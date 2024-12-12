Selvi Kılıçdaroğlu, CHP'yi takipten çıktı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP'nin sosyal medya hesaplarını takipten çıktı.

CHP ve CHP Kadın Kolları'nı takipten çıkan Selvi Kılıçdaroğlu, 2023 Genel Seçim döneminde Cumhurbaşkanı adayı olan eşini desteklemek için X (Twitter) hesabı açmıştı.

O dönem CHP, CHP Kadın Kolları ve eşi Kemal Kılıçdaroğlu'nu takip eden Selvi Kılıçdaroğlu, CHP hesaplarını takipten çıktı. Böylece takip ettiği tek kişi de eşi Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu ise CHP hesaplarını takip etmeye devam ediyor.