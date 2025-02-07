Sema Dinçer Kimdir? CHP Milletvekili Sema Dinçer'in kariyeri ve siyasi hayatı
Sema Dinçer kimdir sorusu CHP Milletvekili Sema Dinçer'in kariyeri ve siyasi hayatı hakkında bilgi almak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte, CHP 28. Dönem Milletvekili olarak TBMM'de görev yapan Sema Dinçer'in kariyeri ve siyasi hayatı!
Sema Dinçer kimdir sorusu 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Sema Dinçer'in kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Reşat Karagöz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Sema Dinçer'in kariyeri ve siyasi hayatı!
SEMA DİNÇER KİMDİR?
Semra Dinçer, 1966 yılında Ankara’da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. İnşaat ve turizm sektöründe yöneticilik yaptı. 2007 yılından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi Keçiören ilçe örgütünde yer aldı. Orta derecede İngilizce bilen Semra Dinçer, evli ve iki çocuk annesidir.
SEMA DİNÇER’İN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI
Sema Dinçer'in kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde:
- 2015 – CHP Ankara 2. Bölge milletvekili ön seçimine katılarak 5. sırada yer aldı
- 2018 – CHP 36. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi Üyesi seçildi
- 2020 – CHP 37. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi Üyesi olarak yeniden seçildi
- 2023 – CHP Ankara milletvekili olarak TBMM'ye girdi
- 2023 (Haziran) – CHP Genel Kurulu'nda Doğa Hakları'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak Merkez Yürütme Kurulu'na seçildi