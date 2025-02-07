Sema Dinçer Kimdir? CHP Milletvekili Sema Dinçer'in kariyeri ve siyasi hayatı

Sema Dinçer kimdir sorusu 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Sema Dinçer'in kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Reşat Karagöz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Sema Dinçer'in kariyeri ve siyasi hayatı!

SEMA DİNÇER KİMDİR?

Semra Dinçer, 1966 yılında Ankara’da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. İnşaat ve turizm sektöründe yöneticilik yaptı. 2007 yılından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi Keçiören ilçe örgütünde yer aldı. Orta derecede İngilizce bilen Semra Dinçer, evli ve iki çocuk annesidir.

SEMA DİNÇER’İN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI

Sema Dinçer'in kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde: