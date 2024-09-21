Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sema Moritz 4 Ekim'de sahnede

Sanatçı Sema Moritz, 4 Ekim Cuma günü DADA Salon Kabarett’te sevenleriyle buluşacak.

Kültür Sanat
  • 21.09.2024 12:17
  • Giriş: 21.09.2024 12:17
  • Güncelleme: 21.09.2024 12:25
Kaynak: Haber Merkezi
Sema Moritz 4 Ekim'de sahnede
Fotoğraf: DepoPhotos

Sanatçı Sema Moritz, 4 Ekim Cuma, DADA Salon Kabarett’te konser verecek.

‘’Fikrimin ince gülü’’, ‘’Mazi’’, ‘’Hasret’’ gibi büyülü eserleri günümüze yeniden kazandıran, 'taş plak sesli kadın' olarak da tanınan Moritz, 2 hafta sonra sevenleriyle buluşacak.

Konser öncesi, Sema Moritz’in hayatına yön veren şarkılardan oluşan özel bir seçki de süprizler arasında.

Kapıların saat 20.00'de açılacağı etkinliğin başlangıç saati ise 22.00

Biletler Biletix'ten satın alınabiliyor.

BirGün'e Abone Ol