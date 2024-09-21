Sema Moritz 4 Ekim'de sahnede

Sanatçı Sema Moritz, 4 Ekim Cuma, DADA Salon Kabarett’te konser verecek.

‘’Fikrimin ince gülü’’, ‘’Mazi’’, ‘’Hasret’’ gibi büyülü eserleri günümüze yeniden kazandıran, 'taş plak sesli kadın' olarak da tanınan Moritz, 2 hafta sonra sevenleriyle buluşacak.

Konser öncesi, Sema Moritz’in hayatına yön veren şarkılardan oluşan özel bir seçki de süprizler arasında.

Kapıların saat 20.00'de açılacağı etkinliğin başlangıç saati ise 22.00

Biletler Biletix'ten satın alınabiliyor.