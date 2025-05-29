Şemdin Sakık'ın yeniden yargılanma talebi reddedildi

PKK’nin bir dönem iki numarası olarak lanse edilen ve 27 yıldır cezaevinde tutuklu bulunan Şemdin Sakık'ın yeniden yargılanma talebi reddedildi.

Sözcü'nün haberine göre Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde “adil yargılanma hakkının ihlal edildiği”ni belirten Sakık, Adalet Bakanlığı’na “kanun yararına kararı bozma” talebinde bulundu ve yeniden yargılama istedi.

Bakanlık ise Sakık’ın yargılandığı dava dosyasını inceledi ve kararda bir isabetsizlik görülmediğini belirterek yeniden yargılama talebini reddetti.

ŞEMDİN SAKIK KİMDİR?

PKK’nin bir dönem iki numarası olarak lanse edilen Şemdin Sakık ile kardeşi Arif Sakık, 13 Nisan 1998 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın "Yarasa Operasyonu" ile yakalanıp Türkiye’ye getirilmişti. Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından yargılanan Sakık ile kardeşi 20 Mayıs 1999’da idam cezasına çarptırılmış, idam cezasının kaldırılmasıyla ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Sakık, Elazığ-Bingöl karayolunda silahsız 33 askerin katledildiği saldırı da dahil olmak üzere 251 silahlı eylemden sorumlu tutulmuştu. Sakık ise PKK'nin Mart 1993'te ilan ettiği tek taraflı ateşkesi bitiren olay olarak bilinen, Bingöl’de PKK’liler tarafından 33 silahsız askerin öldürülmesini anlayamadığını, o askerlerin de o kadar korunmasız olmasının manidar olduğunu söylemişti.

ERGENEKON'DA GİZLİ TANIK OLMUŞTU

Şemdin Sakık, Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ’un da yargılandığı Ergenekon Davası'nda gizli tanık olmuştu. 'Deniz' ismiyle gizli tanık yapılan Sakık, daha sonra kendi isteğiyle açık kimliğiyle ifade vermişti.