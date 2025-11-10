Şemdinli’de 20 yıldır adalet yok

Haber Merkezi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bulunan Umut Kitabevi’ne dönük 9 Kasım 2005 tarihinde gerçekleştirilen bombalı saldırının üzerinden 20 yıl geçti. Halkın faillerini suçüstü yakaladığı olaya dair açılan ve 20 yıl boyunca mahkeme mahkeme gezdirilen dava cezasızlıkla sonuçlandı.

Dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt tarafından “tanırım iyi çocuklardır” denilen sanık astsubaylar Ali Kaya ve Özcan İldeniz ile itirafçı Veysel Ateş, 20 Aralık 2021 tarihinde görülen duruşmada beraat etti. Umut Kitapevi Sahibi Seferi Yılmaz, “Sürecin ilerlemesi için bu önemli davaların hakikatle sonuçlanması ve hakikatlerin ortaya çıkarılması gerekiyor” dedi.