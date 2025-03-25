Şemdinli’de engerek yılanı görüntülendi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde doğada gezen Rahmi İyinç, engerek yılanıyla karşılaştı.



Havaların ısınmasıyla birlikte yılan türleri gün yüzüne çıkmaya başladı. Bölgenin doğal güzelliklerini tanıtmayı amaçlayan İyinç, bu hafta da keşif gezisini Şemdinli bölgesinde sürdürdü. İyinç, ilçenin Yaylapınar köyünde doğa yürüyüşü yaparken hemen önünde duran bir engerek yılanıyla karşılaştı. Daha sonra İyinç, yılanın kaya parçaları arasında süzülmesini saniye saniye kaydetti.

Her hafta olduğu gibi bölgedeki güzellikleri tanıtmayı sürdürdüğünü ifade eden Rahmi İyinç, "Bu haftaki rotamız Şemdinli bölgesiydi. Yaylapınar bölgesinde doğa yürüyüşü yaparken engerek yılanıyla karşılaştık ve bu anları kayıt altına aldım" şeklinde konuştu.

(MT-MSA-Y)