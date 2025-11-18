Semeru Yanardağı'nda patlama: Küller 800 metre yükseldi

Endonezya'daki Java Adası'nın doğusunda bulunan Semeru Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Patlama sonucu püsküren küller 800 metre yüksekliğe ulaştı.

Endonezya haber ajansı Antara'nın haberine göre, Java Adası'nın doğusunda Lumajang ve Malang bölgelerinin sınırında yer alan Semeru Yanardağı yeniden faaliyete geçti.

Semeru Yanardağı Gözlem Noktasında görevli Sigit Rian Alfian tarafından gönderilen raporda, yanardağın yerel saatle 06.11'de patladığı ve 800 metre yüksekliğe kül püskürttüğü bildirildi.

TEHLİKE DÜZEYİ 2. UYARI SEVİYESİNDE

Beyaz ve gri renkteki yoğun kül bulutunun güneye doğru ilerlediğini ve deniz seviyesinden yaklaşık 4 bin 476 metre yükseğe ulaştığını ifade eden Sigit, yanardağın tehlike düzeyinin hala "2. uyarı" seviyesinde olduğunu kaydetti.

Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezi (PVMBG), bölge sakinlerini, özellikle yanardağın güneydoğu kesiminde bulunan ve zirveye 8 kilometre uzaklıktaki Besuk Kobokan bölgesinden uzak durmaları konusunda uyardı.

Bromo Tengger Semeru Milli Parkı'nın bir parçasını oluşturan Semeru Yanardağı, Java Adası'ndaki en aktif yanardağlardan biri olarak biliniyor.