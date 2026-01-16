Semih Balaban: “İyi işler yapmaya devam ediyoruz”

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 2026 yılının ilk basın toplantısını yaptı. 2025 yılının kendileri için zor ve kayıplarla dolu bir yıl olduğunun altını çizen Balaban, toplantıda belediye olarak yaptıkları çalışmaları anlattı, gündemi değerlendirdi.

Balaban, “2025, unutamayacağımız ama acılar anlamında unutmak istediğimiz bir yıl oldu. Yunusemre Belediyesi olarak tüm olumsuzluklara rağmen iyi işler yapmaya devam ediyoruz. Bu koşullarda yapılan her iş kıymetlidir. Söz verdiğimiz dört kreşin tamamını açtık ve faaliyete geçirdik. Emekli Kafe’yi hizmete açtık; büyük bir memnuniyet gördük. Gençlik Kafe’yi dönüştürerek gençlerimizin uygun fiyatlarla vakit geçirebileceği bir alan haline getirdik. Bugün emeklilerimiz, gençler çayı 5 liraya, kahveyi 10 liraya içebiliyor. Belediyecilik tam olarak budur; halkın parasına değer katmaktır” dedi.

Balaban, “Hayvan Yaşam Merkezi sayesinde şikâyetler yüzde 90 oranında azaldı. Şehzadeler Belediyesi’nin de katılımıyla, Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde üçlü bir iş birliği oluşturduk. Sarıalan kapatılıyor; modernize edilmeden yeniden açılmayacak. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz bu konuda taşın altına elimizi değil, gövdemizi koyduk. İnsana ve tüm canlılara yatırım yaptık” diye konuştu.

BORÇLAR AZALDI

Balaban, “Horozköy’de açacağımız Kadın Kafe’ye, Gülşah Durbay Kadın Kafe adını verdik. Kadınlarımız burada da uygun fiyatlarla sosyalleşebilecek. GES yatırımı sayesinde Gediz AŞ’ye olan 30 milyon liralık borcumuzu sıfırladık. Piyasa ve banka borçlarımızı azalttık. Son üç aydır maaşlarımızı erken ödüyoruz. Ne işçimize ne memurumuza tek kuruş borcumuz yok. Personel sayımız şu an 1724’tür ve bunun tamamı şeffaf biçimde kayıtlıdır. Yeni açılan hizmet alanları nedeniyle istihdam artışı doğaldır. Biz her zaman şeffaflıktan, samimiyetten ve dürüstlükten yana olduk. Halkımıza asla yalan söylemedik, söylemeyeceğiz. Hata yaparsak çıkıp özür dilemeyi biliriz” ifadelerini kullandı.

YENİ PROJELER YOLDA

Borçların tamamen bitmediğini belirten Balaban, şunları söyledi: “Borçlarımız tamamen bitmedi; özellikle SSK borcumuz devam ediyor. Ancak piyasa borçlarını büyük ölçüde azalttık. Yeni kaynaklar yaratarak bu süreci 2029’a kadar yönetmekte kararlıyız. Muradiye’de pazar yerini taşıyacağız, yeşil alan ve yeni projeler hayata geçireceğiz. 2026’da Muradiye’ye taziye evi ve halı saha kazandıracağız. Turizmde Aigai, Yoğurtçu Kalesi ve çevresini kapsayan bir destinasyon planlıyoruz. Bu konuda turizmcileri de iş birliğine davet ediyorum. Belediyenin amacı maddi kazanç değil, Yunusemre’nin tanıtımıdır. İyi yapılan her işi kim yaparsa yapsın alkışlarız, teşekkür ederiz. Önemli olan halkın yararıdır.”