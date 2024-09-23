Semih Balaban: Projeler için yoğun çaba harcıyoruz

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, aylık basın toplantısı düzenleyerek yapılan çalışmaları anlattı, gündemi değerlendirdi. Balaban verdikleri sözleri tek tek yerine getirmeye başladıklarını ifade ederek, bunu yaparken de şeffaf ve hesap verebilir bir anlayışla hareket ettiklerini söyledi. Balaban yaptığı açıklamada ilk olarak yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi vererek şöyle konuştu: “Her ayın sonuna doğru yaptığımız toplantımızın 6.’sını gerçekleştiriyoruz. Söz verdiğimiz fizyoterapist ve psikolojik danışman hizmetini sağlık merkezimizde başlattık. Bunun içine diyetisyenliği de ekleyip daha geniş bir şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu hizmetlerden ücret almıyoruz. Önümüzdeki günlerde söz verdiğimiz Alzheimer Merkezini de derneğimizle birlikte işbirliği yaparak halkımızın hizmetine sunacağız. Yunusemre’de kadın kardeşlerimize özel yüzme kursunu başlatıyoruz. Türkiye’nin en güzel motokros pistleri arasında olacak motokros pistini Osmancalı Mahallemize yapıyoruz. Yuntdağı kırsal kalkınma çalıştayını düzenledik. Bu konuda arkadaşlarımız katkıda bulundular. Bunun da sonuçlarını ileride hep birlikte göreceğiz”

Yunusemre’nin en büyük mahallesi olan Muradiye’de sorunları en aza indirmek için yoğun mesai harcadıklarını kaydeden Balaban konuşmasında, “Muradiye YEGEM’i, açtık. Bu konuda mahalle halkından da büyük bir destek aldık. Muradiye Ek Hizmet Binamızı da 29 Ekim’e yetiştirmeyi planlıyoruz. Muradiye ve Yuntdağı’nda yaşayan vatandaşlarımız merkeze gelmeden belediye ile olan işlerini görebilecekler” ifadelerini kullandı.

İŞÇİ ÇIKARMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Gündemdeki belediyeden işçi çıkarmaları konusuna da açıklık getiren Balaban, bu konuda AKP’li Saruhanlı Belediyesi’ni de örnek gösterdi. Başkan Balaban yaptığı konuşmada, “200 arkadaşımızla yolları ayırdık. 52 arkadaşımız karı koca oldukları, aynı belediyede birlikte çalıştıkları için. Müdürlerimizin de eşi vardı. Bizim belediyemiz aynı anda 1 aileden 2 kişiye maaş ödemesin dedik. Bu da bir kriter olarak aldık. Hiçbir ayrım yapmadan bunu uyguladık. Bundan sonra artık böyle bir toplu işten çıkarma yok. Kreşlerimizde liyakatsizlik vardı. Burada çalışan öğretmenlerimizin tamamı lise mezunuydu. Lise mezunlarına saygı duyuyorum. Ama bir lise mezununu kreşte öğretmen olarak görevlendirmek eğitim biliminin doğasına aykırıdır. En az 45 arkadaşımızla bu liyakatsizlikten dolayı yollarımızı ayırdık. 40’a yakın arkadaşımız kendi istekleriyle istifa ettiler. Onların da sosyal haklarını vererek anlaştık. Ama 60’a yakın arkadaşımızı da Genel Başkanımız Özgür Özel’in buradaki şehit cenazesinde her türlü saygısızlığı ve yanlışı yaptıkları için ve bizler hakkında her türlü karalamayı yaptıkları için bu arkadaşlarla yine haklarını vererek yollarımızı ayırdık. Siyasi iradeyle gelen, siyasi iradeyle de gider. Biz birçok AKP’li arkadaşımızla da çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Son dönemde kent orkestra ve sinema günlerine yönelik eleştirilere de yanıt veren Başkan Semih Balaban bu konuda kamuoyunun yanlış yönlendirildiğinin altını çizerek şunları söyledi: “Yuntdağı’nda müzik etkinlikleri yapılmış ne paralar harcanmış gibi eleştiriler var. Yuntdağı’nın tam 60 tane köyüne biz kent orkestramızı ve tiyatromuzu götürdük. Halktan çok büyük destek aldık. Özellikle Kent Orkestrası bünyesinde iki arkadaşımız var ve ikisi de bizim kendi belediyemiz bünyesinde. Tiyatrocumuzda kadrolu elemanımız. Biz onlara hiç para ödemedik. Ses düzeneği de belediyenin var. Kendimiz götürdük ve yerel sanatçılardan destek aldık. 4 kişilik bir grup vardı. Ona da sponsorlar aracılığıyla toplamda gece başına 4 bin liradan 30 geceden 120 bin TL ödedik. Belediyenin kasasından o etkinlikler için 1 lira çıkmadı. Bu bütün sanat etkinliklerini 6 aydır yapıyoruz. Yaptığımız bu etkinliklere ise halkımızın ilgisi yoğun oldu ve birçok tebrik mesajı aldık.”

“KENDİ ARAÇ FİLOMUZU OLUŞTURACAĞIZ”

Açıklamasının son kısmında düzenleyecekleri araç hibe kampanyasından da söz eden Balaban konuşmasını şu cümlelerle tamamladı: “Bir araç ihalesi yaptık. Araç ihalesi sonunda ne Kamu İhale Kurumuna ne savcılığa bir tane itiraz gelmedi. Ama bu araç ihalesi bize ciddi bir yük. Onun için iyilik sever insanlardan araç kampanyası başlattık. 1 yıl içinde kendi araç filomuzu kuracağız ve bu büyük yükten de belediyeyi kurtaracağız. Hedefimiz kendi araçlarımızla belediyeye hizmet vermek. Bu da bizim için çok önemli bir proje. 1 yıl içinde bunu da halkımızdan iyiliksever insanlardan aldığımız güçle kesinlikle gerçekleştireceğiz. Hiçbir zaman halkımızın kararına bir ukalalık yapmak, hadsizlik yapmak bizim haddimize değil. 5 yıl boyunca çalışacağız ve son takdiri halkımıza bırakacağız.”