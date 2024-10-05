Semih Çelik'in katlettiği iki kadının cenazeleri Adli Tıp'tan alındı

Semih Çelik isimli erkeğin yarım saat arayla Fatih ve Eyüpsultan’da katlettiği Ayşenur Halil (19) ve İkbal Uzuner’in cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan (ATK) alındı.

Ayşenur Halil'in cenazesi aile tarafından gece saatlerinde teslim alındı.

İkbal Uzuner’in ise herhangi bir yakını veya aile üyesi öldürüldüğü günün gecesinde Adli Tıp Kurumu’na gelmedi. Cenazelerin yapılacak işlemler sonrası defin işlemlerinin gerçekleşmesi bekleniyor.

İki kadını öldürdükten sonra surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik'in cesedi de ailesine teslim edildi.