Semih Çelik'in katlettiği iki kadının cenazeleri defnedildi

Semih Çelik isimli erkeğin yarım saat arayla Fatih ve Eyüpsultan’da katlettiği Ayşenur Halil (19) ve İkbal Uzuner’in cenazeleri defnedildi.

Uzuner için Fatih Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Törene, Uzuner'in yakınları, arkadaşları, İstanbul Valisi Davut Gül ile Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan katıldı.

Ayşenur Halil için de Gaziosmanpaşa Pazariçi Saadet Camisi'nde cenaze töreni yapıldı.

Törene, Halil'in ailesi, arkadaşları, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen de katıldı.

Cenazesi kılınan namazından ardından Karlıtepe Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Polis ekiplerince her iki cenaze töreni için alanlarda geniş güvenlik önlemi alındı.

İki kadını öldürdükten sonra surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik'in cesedi de ailesine teslim edildi.