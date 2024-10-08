Semih Çelik ve katlettiği kadınların dijital materyalleri inceleniyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 genç kadını öldürdükten sonra Fatih'te surlardan atlayarak intihar eden katilin dijital materyallerini inceliyor.

Alınan bilgiye göre, Eyüpsultan ve Fatih'te 19 yaşındaki Ayşenur Halil ile 19 yaşındaki İkbal Uzuner'i öldürüp Edirnekapı'da surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik'in dijital materyalleri polis ekiplerince toplandı.

Hayatını kaybeden genç Halil ve Uzuner'in telefonları ve Çelik'in evindeki bilgisayarın emniyet görevlilerince inceleneceği öğrenildi.

YAZILAR DAHA ÖNCE OLUŞTURULMUŞ, GÖRÜNTÜLERDEKİ İKİNCİ KİŞİ POLİS

Sosyal medyada yer alan, Fatih'te olayın gerçekleştiği surlarda boya spreyiyle oluşturulmuş yazının daha önceden yazıldığı belirlendi.

Bazı sosyal medya platformlarında olay anında surlarda 2 kişi olduğuna yönelik paylaşımlara konu olan diğer kişinin ise olaya müdahale etmek isteyen bir polis olduğu tespit edildi.