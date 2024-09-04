Semih Kılıçsoy A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

Semih Kılıçsoy, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, millilerin kampına katılan ancak sol kasığındaki zorlanma şikayeti bulunan Semih Kılıçsoy'un bir süredir devam eden tedavisi kapsamında gerçekleştirilen muayene ve tetkiklerinin tamamlandığı belirtildi.

HEKİMOĞLU ÜMİT MİLLİ TAKIM'A GEÇİŞ YAPTI

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 6 Eylül Cuma günü deplasmanda Galler ile karşılaşacak ay-yıldızlılarda, 19 yaşındaki hücum oyuncusunun, aday kadrodan çıkarılması ve tedavisine kulübünde devam etmesinin uygun bulunduğu aktarıldı.

Öte yandan Mustafa Hekimoğlu'nun da UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri'nde İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino ile karşılaşacak Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosuna geçiş yaptığı kaydedildi.