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Semih Kılıçsoy, bu sezon ligde ilk golünü attı

Ajans Haberleri
  • 24.11.2024 23:47
  • Giriş: 24.11.2024 23:47
  • Güncelleme: 24.11.2024 23:47
Kaynak: İHA
Semih Kılıçsoy, bu sezon ligde ilk golünü attı

Beşiktaş’ın genç forveti Semih Kılıçsoy, Göztepe karşısında bu sezon Süper Lig’deki ilk gol sevincini yaşadı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında sahasında Göztepe’ye 4-2 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların 19 yaşındaki oyuncu Semih Kılıçsoy, karşılaşmanın 3. dakikasında fileleri havalandırarak bu sezon ligdeki ilk golünü attı. Karşılaşmaya 11’de başlayan Kılıçsoy, 90 dakika sahada kaldı.


Geçtiğimiz sezonun son dönemlerinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve akabinde A Milli Takım kadrosuna seçilen Semih Kılıçsoy, bu sezon kısır bir dönem yaşıyor. Kılıçsoy, UEFA Avrupa Ligi’nde Malmö’ye karşı oynanan müsabakada da ağları sarsmıştı.

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