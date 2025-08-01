Semih Kılıçsoy, Cagliari'ye transferi için İtalya'ya gitti
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, İtalya ekibi Cagliari ile transfer görüşmeleri yapmak üzere bu ülkeye gitti.
Kaynak: AA
Beşiktaşlı 19 yaşındaki futbolcu Semih Kılıçsoy, Cagliari'ye transferi için İtalya'ya gitti
İtalya'da Cagliari Kulübü'nün yöneticileriyle bir araya gelecek oyuncu, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla İtalya'ya hareket etti.
Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Semih Kılıçsoy, siyah-beyazlı ekiple çıktığı 87 maçta 16 gol kaydetti.