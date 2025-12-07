Semih Kılıçsoy geri dönüyor

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, kiralık olarak forma giydiği Cagliari'de sergilediği performansla hayal kırıklığı yarattı. La Gazetta dello Sport'un haberine göre Cagliari, 20 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini ocak ayında fesh edebilir.

2025-2026 sezonunda Cagliari formasıyla şu ana kadar toplamda 10 maçta görev alan Semih Kılıçsoy, bu süreçte skor katkısı yapamadı.

Cagliari yönetiminin, ocak ayı transfer döneminde Semih Kılıçsoy'nun kiralık sözleşmesini sona erdirme olasılığını değerlendirdiği bildirildi. Bu gelişme takımın gelecek planları ve oyuncunun performansıyla ilgili teknik direktörün kararlarına bağlı olacak.

İSTİKRAR SAĞLAYAMADI

Cagliarinews24, Semih Kılıçsoy’un performansına dair dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Haberde, genç futbolcunun istikrar yakalamakta zorlandığı ve beklenenin aksine ilk 11’de düzenli forma şansı bulamadığı vurgulandı. Semih’in kendini göstermek için eline geçen fırsatların da oldukça sınırlı kaldığı ifade edildi.

Yapılan yorumlarda, sahadaki performansının hem yönetimin beklentilerini hem de taraftarın taleplerini karşılamakta yetersiz kaldığı, bu durumun da genç oyuncuyu hassas bir pozisyona sürüklediği belirtildi.