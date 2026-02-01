Semih Kılıçsoy: "İtalya'ya uyum sağladım"

Serie A’da Cagliari, sahasında Hellas Verona’yı 4-0 mağlup ederken karşılaşmanın ardından Semih Kılıçsoy açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu, DAZN mikrofonlarına attığı gol ve adaptasyon süreci hakkında konuştu.

Golüyle ilgili değerlendirmede bulunan Semih Kılıçsoy, pozisyonun geçerliliğine dikkat çekerek, “Bugünkü gol gerçekten güzeldi. Eğer geçersiz sayılsaydı üzülürdüm. Onaylanmasına sevindim.” ifadelerini kullandı.

İtalya’daki uyum sürecine de değinen milli futbolcu, forvet oyuncuları için golün önemine vurgu yaptı.

"İYİ HİSSEDİYORUM"

Kılıçsoy, “Bir forvet için gol atmak çok önemli. Başlangıçta alışmak zordu ama zamanla uyum sağladım. Cagliari’de kendimi çok iyi hissediyorum ve bu kulüpte olmaktan çok mutluyum” dedi.

Serie A’daki futbol yapısını da değerlendiren genç oyuncu, Türkiye ile İtalya arasındaki farklara dikkat çekerek şunları söyledi:

“Fiziksel olarak güçlüyüm ancak Türkiye ile burası arasındaki en büyük fark taktik seviye. Bu anlamda burada seviye çok daha yüksek. Yine de İtalyan savunmalarını geçebilecek özelliklere sahip olduğumu biliyorum.”

Bu sezon Cagliari formasıyla 17 karşılaşmada süre alan Semih Kılıçsoy, 4 golle takımına katkı sağladı.