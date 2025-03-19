Semih Saygıner’den 60 yaşında gelen zafer

60 yaşındaki usta bilardocu Semih Saygıner Kore’deki Profesyonel Bilardo Ligi’nin (PBA) finalinde 45 yaşındaki yurttaşı Lütfi Çenet’i 4-1 yenerek şampiyon oldu. PBA dünya şampiyonasının 5’inci ayağında Türkiye’den iki sporcu Semih Saygıner ve Lütfi Çenet rakiplerini eleyerek finale kadar geldi.

İki usta isim ilk kez yurt dışında bir şampiyonada finalde karşılaşarak tarihe geçtiler. Her setin 15 sayı üzerinden oynandığı şampiyonada 4 seti kazanan Semih Saygıner 4-1’lik skorla şampiyonluğu elde etti.