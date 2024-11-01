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Semih Şentürk'e Barcelona'da kapkaç saldırısı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Semih Şentürk, Barcelona'da kapkaç saldırısına uğradı. Çantasını kurtaran Şentürk, kolundaki saatini kaptırdı.

Spor
  • 01.11.2024 10:33
  • Giriş: 01.11.2024 10:33
  • Güncelleme: 01.11.2024 10:38
Semih Şentürk'e Barcelona'da kapkaç saldırısı
Fotoğraf: DepoPhotos

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın eski futbolcusu Semih Şentürk, Barcelona'da kapkaç saldırısına uğradı.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre Barcelona'nın Camp Nou stadına ilişkin görüntü paylaşan Semih Şentürk, eşi ve arkadaşlarıyla birlikte taksiye binmek istedi.

Şentürk bu sırada bir kapkaççının saldırısına uğradı.

ÇANTASINI KURTARDI, SAATİNİ KAPTIRDI

Kapkaççı eski futbolcunun çantasını almak istedi. Ancak Semih Şentürk, kapkaççıya direndi. Şentürk kapkaççıdan çantasını kurtardı ancak kolundaki saati kaptırdı.

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