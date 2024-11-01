Semih Şentürk'e Barcelona'da kapkaç saldırısı
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Semih Şentürk, Barcelona'da kapkaç saldırısına uğradı. Çantasını kurtaran Şentürk, kolundaki saatini kaptırdı.
Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın eski futbolcusu Semih Şentürk, Barcelona'da kapkaç saldırısına uğradı.
Patronlar Dünyası'nın haberine göre Barcelona'nın Camp Nou stadına ilişkin görüntü paylaşan Semih Şentürk, eşi ve arkadaşlarıyla birlikte taksiye binmek istedi.
Şentürk bu sırada bir kapkaççının saldırısına uğradı.
ÇANTASINI KURTARDI, SAATİNİ KAPTIRDI
Kapkaççı eski futbolcunun çantasını almak istedi. Ancak Semih Şentürk, kapkaççıya direndi. Şentürk kapkaççıdan çantasını kurtardı ancak kolundaki saati kaptırdı.