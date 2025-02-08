Semih Yalçın'dan İmamoğlu'na hakaret: Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yanıp tutuşan siyasi meczup

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, bir kez daha CHP'yi hedef aldı.

CHP'nin gündemini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şahsi hırslarının belirlediğini öne süren Yalçın, "CHP'nin gündemini, Türkiye'nin ve İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerin girift sorunları değil, İmamoğlu'nun dizginlenemeyen ihtirasları belirlemektedir" dedi.

CHP'nin ülke gündeminden koptuğunu iddia eden Yalçın, "Kontrolünü yitirmiş ve gündem parkurundan ayrılmış görünen CHP, büyük siyasi hüsranın varış noktasına doğru doludizgin ilerlemektedir" ifadelerini kullandı.

Yalçın, açıklamalarına şöyle devam etti:

"İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığını garantiye alma sevdasıyla yanıp tutuşmaktadır. Bu yüzden Özgür Özel'in kontrol edemediği CHP teşkilatını bizzat seferber etmiştir. Amacı, muhtemel siyasi rakiplerini daha başından ekarte etmektir."

İMAMOĞLU'NA HAKARET

İmamoğlu'na hakaretlerde bulunan Yalçın, "İstanbul halkının güvenliğini, esenliğini ve sağlığını çoktan tehdit etmeye başlamıştır. O, görev ve sorumluluklarını yerine getirme azminde bir belediye başkanı değil, cumhurbaşkanlığı adaylığı aşkıyla yanıp tutuşan tutkulu bir siyasi meczuptur" şeklinde konuştu.

ÖN SEÇİME TEPKİ

MHP'li Yalçın, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağını açıkladığı ön seçime de tepki gösterdi:

"CHP üyelerinin önüne yangından mal kaçırırcasına ve alelacele aday belirleme açmazı, tercih ikilemi konulmasının başka açıklaması yoktur. Açlık edebiyatına şu sıralar sıkça başvuran CHP yöneticilerine acı bir hatırlatma daha yapalım; İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir ve Adana gibi megakentler hizmete açtır, hizmete susamıştır. Mesela Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da kentsel dönüşüme girmesi veya güçlendirilmesi gereken yüz binlerce bina için 'acil eylem planı' bile yoktur."

'PREMATÜRE CUMHURBAŞKANI ADAYI'

İmamoğlu'nun aday ilan edilmesi durumu için 'prematüre bir cumhurbaşkanı adayı' diyen Yalçın, açıklamasını şu şekilde sonlandırdı: