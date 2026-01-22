Semih Yalçın'dan Tuncer Bakırhan'a tepki: Haddini bil

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Tuncer Bakırhan'ın Nusaybin'de söylediği "SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor" sözünü eleştiren Semih Yalçın, "Türkiye’de olduğu gibi, Suriye’de de Kürtlerin ezici çoğunluğu terörizme destek vermemiştir, vermeyecektir" ifadelerini kullandı.

"HADDİNİ BİL"

İktidarın 'Terörsüz Türkiye' adını verdiği süreci ilerletmekte kararlı olduklarını vurgulayan Yalçın, Bakırhan'a şöyle seslendi:

"Umudunu Suriye’de ABD’nin desteğinde kurulacak bir uydu kantona bağladığı anlaşılan Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın, uğradığı hayal kırıklığıyla Sayın Genel Başkanımız hakkında takındığı seviyesiz üslubu şiddetle reddediyoruz. Bakırhan’a 'Haddini bil!' diyoruz. Ezcümle; Terörsüz Türkiye kervanı, bütün provokasyonlara ve yan çizmelere rağmen yoluna devam edecektir."

DEM Parti ve öncülü olan diğer partilerin bugüne kadarki siyaset tarzını da eleştiren MHP'li Yalçın, DEM Parti'nin 'etnik ayrılıkçılık ısrarından vazgeçmesi' ve 'Türkiye partisi olması' gerektiğini söyledi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE FIRSATINI KAÇIRMAMALIDIR"

Yalçın, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye trenine binmedikleri takdirde kaybeden kendileri olacaktır. Bilhassa Dem Parti, Kürt ismi üzerinden etnik ayrılıkçılık ısrarından vazgeçmelidir. Dem Parti ve selefi olan partiler tarafından Kürt vatandaşlarımız yıllarca boş yere maceraya sürüklenmek istenmiş, özellikle genç dimağlar istismar edilmiştir. Diyarbakır Anneleri ağlatılmıştır. Dem Parti, yoluna meşruiyet zemininde devam etmek istiyorsa Türkiye partisi olmak zorundadır. Aksi takdirde azınlık ırkçılığı anaforunda boğulmaktan kurtulamayacaktır. Dem Parti; Kürtlerin saadetine, bir arada yaşama arzusuna gem vurmaktan vazgeçmelidir. Bin yıllık kardeşlik hukukunu baltalamaktan vazgeçmelidir. Terörsüz Türkiye fırsatını kaçırmamalıdır."

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, salı günkü grup toplantısında SDG komutanı Mazlum Abdi'yi "emperyalizmin ve İsrail'in uşağı" olarak tanımlamış, SDG'nin bir "terör örgütü" olduğunu ve Fırat'ın doğusundan da "temizlenmesi" gerektiğini söylemişti. Bahçeli'ye Nusaybin-Kamışlı sınırında yanıt veren Tuncer Bakırhan ise "SDG bal gbi Kürtleri temsil ediyor, Kürtleri kimin temsil ettiğine siz karar veremezsiniz" demiş ve "temizlenmeli" sözüne atıf yaparak "Sen kuru temizlemeci misin?" diye sormuştu.