Semih Yalçın, Özgür Özel'i hedef aldı: Hataları boyunu aştı

MHP'li Semih Yalçın, CHP lideri Özgür Özel'i hedef almayı sürdürüyor. Özel'in normalleşme ve yumuşama söylemlerini suistimal ettiğini öne süren Yalçın, "Özel; yanlış yolda olduğunu, vakti gelip partisindeki gizli ve açık muarızları tarafından kafasına çuval geçirildiğinde anlayacak" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik hakaret içeren eleştirilerini sürdürüyor.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Semih Yalçın, "Cumhuriyet’i kuran partiyi Özgür Özel gibi sorumsuzların yönetmesi ne acı bir kader!" derken

"Özgür Özel'in bahsettiği yumuşama ve normalleşme var ya; aslında var olmayan, varmış gibi gösterilen muhayyel bir şey" ifadelerini kullandı.

Özel'in bu iki kavramı 'suistimal' ettiğini öne süren Yalçın, Özgür Özel'e karşı parti içinde bir gruplaşma olduğunu da öne sürdü. Yalçın, şunları kaydetti:

"Özel; yanlış yolda olduğunu, vakti gelip partisindeki gizli ve açık muarızları tarafından kafasına çuval geçirildiğinde anlayacak. Uzun sözün kısası; Özgür Özel’in, Yerel Seçimlerden sonraki tavırları, siyasette normalleşme veya yumuşama adımı değil. Emanetçi CHP Genel Başkanının tuttuğu bu yol; anormalleşmenin, cıvıtmanın, kaypaklaşmanın, tutarsızlığın dik âlâsı."