Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter'den Ayşe Ateş hakkında suç duyurusu

Suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, MHP Genel Başkan Yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın’ın kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, MHP Genel Başkan Yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın’ın kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Ayşe Ateş, X hesabından yaptığı açıklamada, "Kendini aklaması gereken şahısların İzzet Ulvi ve Semih olması gerekiyordu" dedi.

İrlandalı yazar George Bernard Shaw'ın "İnsan ne kadar daha fazla şeyden utanırsa o kadar şeref ve onur sahibi olur" sözüne de atıfta bulunan Ateş'in paylaşımı şöyle:

"İzzet Ulvi ve Semih isimli şahıslar kendilerine iftira attığım gerekçesiyle hakkımda suç duyurusunda bulunmuşlar. İfade vermeye gitmem gerekecekmiş. Oysaki duruşmada Sinan Ateş'in ailesi sıfatıyla verdiğimiz beyanların mahkeme heyeti tarafından dikkate alınması ve ifade vermesi, kendini aklaması gereken şahısların İzzet Ulvi ve Semih olması gerekiyordu. Demek ki onlarda sistem böyle..."

İzzet Ulvi ve Semih isimli şahıslar kendilerine iftira attığım gerekçesiyle hakkımda suç duyurusunda bulunmuşlar. İfade vermeye gitmem gerekecekmiş. Oysaki duruşmada Sinan Ateş'in ailesi sıfatıyla verdiğimiz beyanların mahkeme heyeti tarafından dikkate alınması ve ifade vermesi,… pic.twitter.com/j4FValwX4I — Ayşe Ateş (@ayseatesaa) August 6, 2024

NE OLMUŞTU?

Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davanın ilk duruşmasının 4'üncü celsesinde ifade veren Ayşe Ateş, daha önce korktuğu için veremediğini söylediği isimleri telaffuz etmişti. Ayşe Ateş'in beyanına göre Sinan Ateş kendisine, MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter'in verdiği talimat doğrultusunda Olcay Kılavuz ve Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın kiralık katil aradığını anlatmıştı.

"Şu an bunları ilk defa anlatacağım çünkü beni de öldürürler diye korktum. Bugün bunları burada söylemezsem bir daha söyleyemem çünkü bana ne olur bilmem. Ölürsem bunlar mezara gitmesin benle" diyen Ateş, şunları söylemişti:

"Sinan Ateş tam olarak şunu söyledi: 'Ayşe; Ulvi İzzet Yönter ve Semih Yalçın, Olcay Kılavuz ve Ahmet Yiğit Yıldırım'a talimat vermiş, onlar da kapı kapı dolaşıp kiralık katil arıyorlar."