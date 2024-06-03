Semiha Berksoy Opera Ödülleri sahiplerini buldu

Deniz Burak BAYRAK

Opera dünyamızın saygın ödüllerinden biri olan Semiha Berksoy Opera Vakfı Opera Ödülleri’nin 2023 yılı kazananları, Zeliha Berksoy’un seçici kurul başkanlığında toplanarak belirlendi. Kurulun görüş alışverişinde bulunarak sonuca oy birliğiyle vardıkları bildirildi. Ödül üç ana başlıkta sahiplerini buldu. Semiha Berksoy Özel Ödülü, uzun yıllardır yapmış olduğu Korolar Festivali ile vokal müziğe yapmış olduğu katkı nedeniyle SANSEV’e, Vakıf Onur Ödülü ise besteci Yalçın Tura’ya verildi. Vakıf Başarı Ödülleri’nin kazananları; soprano Dilruba Bilgi, tenor Ufuk Toker ve bas Doğukan Özkan oldu.

Zeliha Berksoy, “Türk operasının kilometre taşlarından biri olan Semiha Berksoy adına kurulan, yapmış olduğu seçkin çalışmaların yanı sıra adına opera ödülleri verilen vakfımızın, 2009 yılından bu yana sunduğu ödüller, sanat dünyamızda büyük bir isteklendirme (motivasyon) oluşturuyor. Bugüne değin ödül almış sanatçılar ve kurumlar, ulu önder Atatürk’ün kurduğu Türk operasına emek verenler, anlamlı; anlamlı olduğu kadar da bugünden yarına bir köprü görevi görüyor” dedi. Tören ve ödül alan sanatçıların gerçekleştireceği konser, 6 Haziran 2024 Perşembe saat 20.00’de Süreyya Operası’nda.