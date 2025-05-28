Seminerler Online Olur mu? 2025 Haziran Ayı Öğretmen Seminerleri Online mı Yapılacak?

2024-2025 eğitim-öğretim yılının yaz dönemine yaklaşırken, öğretmenlerin katılacağı Haziran ayı mesleki çalışma seminerlerinin online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı eğitim takvimine göre seminer tarihleri netleşmiş olsa da, uygulanacak format konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Özellikle yaz tatili planlamalarını yapmak isteyen öğretmenler, 2025 Haziran seminerlerinin çevrimiçi olup olmayacağı konusunda gelişmeleri yakından takip ediyor.

2025 HAZİRAN AYI ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?

MEB tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimine göre, öğrencilere yönelik ikinci dönem 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Bu tarihten hemen sonra öğretmenler için yaz dönemi mesleki çalışma süreci başlayacak. Takvime göre seminerler, 23-27 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Beş gün sürecek bu seminerlerde öğretmenlerin, her gün yaklaşık 3 saatlik oturumlarla mesleki gelişimlerine katkı sunmaları hedefleniyor.

Seminer içeriklerinin, yeni eğitim-öğretim yılına yönelik planlamalar, müfredat değişiklikleri, eğitimde dijitalleşme ve sınıf içi uygulamalar gibi başlıkları kapsaması bekleniyor.

HAZİRAN 2025 SEMİNERLERİ ONLİNE MI OLACAK?

Seminerlerin nasıl uygulanacağına dair en çok merak edilen konu ise, bu yıl seminerlerin çevrimiçi (online) mi yoksa yüz yüze mi yapılacağıdır. Milli Eğitim Bakanlığı konuya ilişkin henüz net bir karar açıklamadı. Ancak geçmiş dönemlerde, özellikle pandemi sürecinde çevrimiçi yapılan seminerlerin ardından, bazı yıllarda tekrar yüz yüze uygulamaya dönüldüğü görülmüştü.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Nisan 2025’te yapılan ara tatil seminerlerinin online yapılacağını duyurmuş, açıklamasında “normal şartlarda seminerlerin yüz yüze ve okul ortamında yapılmasını arzu ediyoruz” ifadelerine yer vermişti. Bu açıklama, yaz seminerlerinin yüz yüze yapılabileceğine işaret olarak değerlendiriliyor.

TASARRUF TEDBİRLERİ ETKİLİ OLABİLİR Mİ?

Öte yandan, 2025 yılı başında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında, eğitim hizmetlerinde de bazı dijitalleşme adımları gündeme geldi. Bu bağlamda, seminerlerin tekrar çevrimiçi platformlar üzerinden yapılabileceği yönünde çeşitli iddialar bulunuyor. Tasarruf politikaları, seminerlerin online yapılması yönündeki kararı etkileyebilecek unsurlar arasında gösteriliyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Tüm bu gelişmelere rağmen, 2025 Haziran ayı mesleki çalışma seminerlerinin nasıl gerçekleştirileceğine dair MEB tarafından yapılacak resmi açıklama bekleniyor. Eğitim camiası, yapılacak duyuruya göre yaz dönemi planlamalarını netleştirecek. Bakanlık tarafından karar açıklandığında, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak.