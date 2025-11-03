Semra Güzel hakkında tahliye kararı

Eski HDP Milletvekili Semra Güzel’in yargılandığı davada karar çıktı.

Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi, Güzel’e toplam 8 yıl 9 ay hapis cezası verip adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Duruşmaya Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekilleri, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) üyeleri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre, Semra Güzel duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Mahkeme Güzel’e “örgüt üyeliği” gerekçesiyle 6 yıl 3 ay, “resmi belgede sahtecilik” gerekçesiyle ise 2 yıl 6 ay hapis cezası vererek, eski vekilin adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Resmi makamlar, 27. Dönem Milletvekili Semra Güzel’in 2 Eylül 2022’de İstanbul’dan Edirne’ye giderken “sahte kimlikle yakalandığını” açıklamıştı.

Güzel 4 Eylül 2022’de tutuklanmıştı. Bu süreçte, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güzel'i hedef alan paylaşım ve açıklamalarda bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan iddianame düzenlenen Güzel’in milletvekilliği, 22 Aralık 2022’de TBMM Genel Kurulu kararıyla "devamsızlık" gerekçesiyle düşürülmüştü.