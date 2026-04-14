'Şemsiye' yine gündemde: Kaymakamdan sonra rektör yardımcısı

Ordu’da düzenlenen bir sempozyum sırasında Rektör Yardımcısı Alparslan İnce’nin şemsiyesini güvenlik görevlisine tutturması tepki çekti. Bu görüntüler Erzincan Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman ile gündeme gelen “şemsiye tartışması”nı akıllara getirdi.

Türkiye’de kısa süre önce Erzincan Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman üzerinden gündeme gelen “şemsiye polemiği”nin bir benzeri bu kez Ordu’da yaşandı. Kentte düzenlenen “Ordu’nun Yolları Sempozyumu”, içeriğinden çok protokoldeki bir görüntüyle tartışma konusu oldu.

Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen sempozyum, Ceren Özdemir Sahne Sanatları Merkezi’nde yapıldı. Akademisyenler ve yerel yöneticilerin katıldığı etkinlikte, kentin ulaşım geçmişi ve geleceği ele alındı.

Ancak sempozyum sırasında yaşanan bir an, programın önüne geçti. Yağışlı havada protokol karşılaması için arka kapıda bekleyen Rektör Yardımcısı Alparslan İnce’nin şemsiyesini bir güvenlik görevlisine tutturduğu görüldü. O anlara ait görüntüler kısa sürede tartışma yarattı.