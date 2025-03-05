Şemsiyeyi de yandaştan almış

İstanbul’daki Üsküdar Belediyesi’ni 30 yıl boyunca Fazilet Partisi, Refah Partisi ve AKP yönetti. 31 Mart 2024’teki yerel seçimlerde ise CHP’nin adayı Sinem Dedetaş, yüzde 50’ye yakın oy alarak belediye başkanı seçildi. AKP tarafından yönetildiği dönemde yandaşlara verilen ihaleler ile sık sık gündem olan Üsküdar Belediyesi’nin o döneme ait bir ihalesi daha ortaya çıktı.

Üsküdar Belediyesi, AKP’li Hilmi Türkmen’in belediye başkanlığı döneminde, 17 Kasım 2023 tarihinde “Baston şemsiye alımı” için ihale düzenledi. Seçime yaklaşık 4 ay kala yapılan ihaleye sadece Dms Dizayn Mağazacılık Satış ve Pazarlama Ticaret Limited Şirketi katılıp teklif verdi. 5 Aralık 2023’te ise şirket ile belediye arasında 3 milyon 600 bin TL’lik sözleşme imzalandı ve evraklara göre şirket belediyeye 20 bin şemsiye sattı.

Şirket 2021 ile 2023 yılları arasında toplam bedeli 8 milyon TL’yi bulan beş ayrı ihale aldı. Daha önce camiye dönüştürülen Ayasofya’nın güvenlik kamerası işini almasıyla gündem olan şirket 2021 yılında da Üsküdar Belediyesi’ne “Çoklu şarj kablosu ile usb bellek” satmıştı.

BABALARI DA İHALE ZENGİNİ

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, milyonlarca liralık ihaleyi alan şirket, Didem Nur Hazıroğlu ile Mehmet Emin Hazıroğlu ortaklığında 2018 yılında kuruldu. Didem Nur ve Mehmet Emin Hazıroğlu eski AKP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Murat Hazıroğlu’nun çocukları.

Eski AKP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Murat Hazıroğlu da ihale zengini bir isim. Murat Hazıroğlu’nun yöneticisi olduğu Kent Teknoloji Yazılım Şirketi, AKP’li ilçe belediyelerinin milyonlarca liralık ihaleler topladı.

Kent Teknoloji Yazılım Şirketi, 2013 ile 2023 yılları arasında kamu kurumları ile AKP’li ilçe belediyelerinden toplam 64 ayrı ihale aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli ise 30 milyon TL’yi buluyor.

Şirketin en fazla ihale aldığı kurumların listesinin başında ise İstanbul’daki AKP’li Bayrampaşa, Esenler, Bağcılar ile Gaziosmanpaşa belediyeleri geliyor.