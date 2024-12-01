Semt pazarına alışverişe gelen emekli: "Bir yumurtayı hanımla paylaşıyoruz"

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarında alışveriş yapan emekliler, maaşlarının yetmediğini, en az 20 bin lira olması gerektiğini dile getirdi.

76 yaşında çalışmak zorunda olduğunu beirten emekli Zeki Çolak şunları söyledi:

"Emekliyim, pestil satıyorum. Pestili alan da yok, akşama kadar pazarda bekliyorum. 12 bin 500 lira aylık veriyorlar o da zaten yetmiyor. Yetmediği için bu alım satıma başvuruyoruz. Çalışmasam yetmez. Çalıştığım için bir ek oluyor. Yemeğe ancak yetiyor. Sebze, meyve, yiyecek, içecek, hastalık, yol parası... Dizlerim ağrıyor, grip, nezle işte bunlar var, ihtiyarlık da var. En aşağı 20 bin lira olması lazım. Çeyrek yok, o iş bitti, çeyrek işi yok 50 lira 100 lira para veririz başka veremeyiz."

"NEREDEN DÜŞTÜ BU ENFLASYON"

Bir başka emekli "Maaş en az 25 bin lira olmalı. Aldığımla ancak borcumu dağıtıyorum, sonra da geri borçlanmaya başlıyoruz. Devletin açıkladığı bu enflasyon var ya... Benim bunu bu ay 10 liraya almam lazım, bir daha geldiğimde bu 20 lira, nereden düştü bu enflasyon? Bunu temsil olarak gösteriyorum sana, her şey böyle. Bir ay önce aldığımı bir ay sonra ucuz almalıyım ki enflasyonun düştüğünü bilmeliyim ben. Her geldiğimde artıyor, düşmüyor" dedi.

"HANIMLA BİR YUMURTAYI BÖLEREK YİYORUZ"

Emekli Osman Bulunuz da "12 bin 500-13 bin lira maaşım. Maaşın yetmesi mümkün mü şu ortamda? Geçinemiyoruz işler dar, zor. Gelir kaynağı yok vatandaşın, herkes şu pazarda görüyorsun, bakıp geçiyor alamıyor. Maaşlar en az 25- 30 bin veya 25 bine hiç düşmemesi gerekir zaten. Bak pazara geldim, bir kilo muz ile bir kilo karnabahar alabildim. Bunun içinde patatesi gerek, biberi gerek, domatesi gerek her şey gerek. Eti unuttuk ama yumurta arada bir. Bir yumurtayı hanımla beraber bölüyoruz, ikimiz paylaşıyoruz. Bir yumurta vallahi sabahları... Bir ben değil herkes, çoğu insan yiyemiyor" diye konuştu.

"HİÇBİR ŞEY YEMEYELİM Mİ"

Eşi yaşlılık aylığı alan Emine Ilık da "Eşim 65'lik maaşı alıyor, 4 bin 200 lira para alıyor. Ben ne yapacağım? Benim hiçbir şeyim yok. Bir patlıcan olmuş 40 lira, domates olmuş 50 lira, 60 lira. Çökelek olmuş 80 lira, ben ne yapacağım? Ben 700 lira para ile geldim ama arabam dolmadı. Odun, kömür, ekmek... Hiçbir şey yemeyelim mi? Mercimek aldım bir kilo 70 lira, yenir mi bu? Bir kilo fasulye 80 lira, 90 lira. Hiç yemeyelim mi? Et zaten almıyoruz yemiyoruz vallahi, bayramdan bayrama onu da komşu verirse yiyoruz, vermezse o da yok" şeklinde konuştu.