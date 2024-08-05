Şen kahkahasıyla kalbimizde

Kültür Sanat Servisi

Gazetemiz BirGün’ün kurulduğundan beri köşe yazarlığını yapan 3 Ağustos 2019’da yaşamını yitiren Cüneyt Cebenoyan, 5’inci ölüm yıldönümünde sevenleri tarafından anıldı. Sinema eleştirmeni Müjde Işıl paylaşımında, “3 Ağustos’ta kaybettik Cüneyt Cebenoyan’ı. Hâlâ gösterimlerde onun şen kahkahasını arıyorum. Hâlâ bir filmi çok beğendiğimde Cüneyt olsa kesin eleştirirdi, diyorum. Bazen abi, bazen kardeş haliyle dertleşmeyi özlüyorum. O hâlâ hayatımda tanıdığım en cesur insan” ifadelerini kullandı.

Yakın dostu Metin Solmaz ise “Cebenoyan Cüneyt’çim öleli 5 yıl olmuş” paylaşımını yaptı. Altyazı Sinema Dergisi’nin resmi hesabından yapılan paylaşımda, “Sinema ve müzik yazarı, radyo programcısı, dostumuz Cüneyt Cebenoyan’ı kaybedeli beş yıl oldu. Sevgi ve özlemle anıyoruz” denildi.

MÜCADELEYLE GEÇEN YAŞAM

Gazeteci, sinema yazarı ve film eleştirmeni Cüneyt Cebenoyan, 3 Ağustos 2019’da Konya’nın Seydişehir ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. 1960 yılı Konya doğumlu Cebenoyan, Boğaziçi Üniversitesi’nde Ekonomi okudu. Cebenoyan’ın ablası Yasemin, 30 Aralık 1994’te Opera Pastanesi’ne bir PKK’linin koyduğu bombayla hayata veda etti. Aynı patlamada Onat Kutlar da hayatını kaybetti. 3 yıl sonra aynı gün yani 30 Aralık’ta doğan Ali ismindeki oğlunu ise anne ve babasıyla beraber 17 Ağustos 1999 depreminde kaybetti. 2001 yılında ise Ali’nin kardeşi Elif doğdu ve Cüneyt ile Ayşegül Cebenoyan tekrar anne ve baba oldu. ‘Dar Elbise’, ‘Gözümün Nuru’ ve ‘Hayatboyu’ filmlerinde oynayan usta isim, bir dönem oyunculuk yaptı. Uzun yıllar gazetemizde köşe yazarlığı yapan Cebenoyan, sinema yazıları ve film eleştirileri yazdı. Cebenoyan, aynı zamanda Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyesi bir yazardı.