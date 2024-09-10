"Sen Oku Diye" eğitim desteği başvuruları başladı
İBB’nin şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere verdiği ‘Sen Oku Diye’ eğitim desteğine başvurular bugün başladı. Eğitim desteğinde, 100 bin öğrenciye 3 bin TL’lik maddi katkı sunulacak. Başvurularda son tarih 11 Ekim.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), eğitimde fırsat eşitliği sunmak için öğrencilere sağladığı desteği sürdürüyor.
Bu kapsamda “Sen Oku Diye” projesiyle İstanbul’daki ilkokul, ortaokul, lise ve iyileştirme merkezlerinde eğitim gören; şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere durumlarını belgelemek koşuluyla yılda bir kereye mahsus nakdi destek yardımı yapılıyor.
BAŞVURULARDA SON GÜN 11 EKİM
Yaklaşık 100 bin öğrenciye verilecek 3 bin TL'lik “Sen Oku Diye” eğitim desteği için, öğrenciler 11 Ekim 2024 tarihine kadar başvuruda bulunabilir.
“Sen Oku Diye” eğitim desteği için başvuru şartları şu şekilde:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması
Öğrencinin kendisinin İstanbul’da ikamet etmesi
Şehit çocukları, yetim ve öksüz çocukların ilköğretim veya lise öğrencisi olması
Engelli çocukların ilköğretim/lise veya MEB onaylı özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim görüyor olması
Öğrencinin normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam etmesi
Devlet okulu veya vakıf/özel okullarda %100 burslu okuyor olması
Başvuruda bulunacak öğrencilerin 5 yaş ve üzeri, 40 yaş ve altı olması
İSTENİLEN EVRAKLAR
Öğrenci belgesi
Vakıf/özel okullarda %100 burslu olduğuna dair belgesi
Öğrenci engelli ise engelli belgesi
Öğrenci şehit çocuğu ise şehit olduğuna dair belge
Öğrencinin anne, baba veya yasal vasinin banka hesap bilgilerini içeren belge