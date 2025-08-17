Sen yap, mahkeme geriden gelsin

Ülkede her yıl daha da büyüyen ve yandaşı besleyen turizm projelerinde davalar sonuçsuz bırakılıyor.

Şirketler de mahkeme kararlarını beklemeden projelerini sürdürüyor. Bu projelerden birinin adresi de Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Aspat Koyu.

Aspat Koyu’nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ant Aspat Yapı ve Turizm şirketinin “Turizm Konaklama Tesisi ve Toplu Konut Proje Revizyonu ile Yat Yanaşma Yeri ve Mahmuz” projesine çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu kararı verdi. Projenin 422 milyon 600 bin TL bedelli olduğu açıklandı.

Birinci derece arkeolojik sit alanı olan Aspat Kalesi ve tarihi yerleşkenin yanı başında yükselen otel, villa ve marina projesi için 2018’den bu yana açılan davalar sonuçsuz bırakıldı. Aynı proje, farklı isimlerle Bakanlığın gündemine defalarca taşındı.

İlk olarak 2018’de Muğla Valiliği’nin “ÇED gerekli değildir” kararı mahkemeye taşındı. Muğla 2. İdare Mahkemesi, bilirkişi incelemesi sonrası meslek odalarının lehine karar vererek inşaatı durdurdu. Ancak şirket projeyi büyüterek yeniden başvurdu. 2020’de ikinci kez verilen “ÇED gerekli değildir” kararına karşı açılan dava sürerken şirket faaliyetlerini devam ettirdi. 2023’te üçüncü kez Bakanlığa başvuran şirket, Şubat 2023’te yine “ÇED gerekli değildir” kararı aldı.

DANIŞTAY’IN KARARI DA GÖZ ARDI EDİLDİ

Yaşam savunucularının itirazlarıyla süreç Danıştay’a taşındı. Danıştay, Ağustos 2024’te projeye verilen kararı iptal etti. Ancak bu sırada inşaat büyük ölçüde tamamlandı. Son olarak Bakanlık, projeye bu kez “ÇED olumlu” kararı vererek şirketin önünü tamamen açtı.