Senarist Can Sinan Tekgündüz hayatını kaybetti

'Tatar Ramazan', 'O Hayat Benim' ve 'İffet' gibi dizilerin senaristliğini yapmış olan Can Sinan Tekgündüz, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 47 yaşında hayatını kaybetti.

Can Sinan Tekgündüz'ün ölüm haberini, Hamdi Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Hamdi Alkan yaptığı paylaşımda, "Can dostumuz, birlikte gülüp birlikte ağladığımız, sinema ve televizyon dünyamızın başarılı senaristlerinden Can Sinan Tekgündüz'ü geçirdiği rahatsızlığın ardından tedavi gördüğü hastanede kaybettik. Ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileriz. Cenaze detaylarını netleştikçe duyuracağız" ifadelerini kullandı.

Paylaşımının ardından tekrar açıklama yapan Alkan, "Can'ı 19 Eylül öğle namazı takiben Zincirlikuyu Camii'nde kılımacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'na defnedeceğiz" diye yazdı.