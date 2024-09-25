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Senarist ve yönetmen Tomris Giritlioğlu'nun cenazesi Hatay'da defnedildi

'Hatırla Sevgili', 'Çemberimde Gül Oya', 'Bu Kalp Seni Unutur Mu' gibi dizilerde imzası bulunan ünlü yönetmen, senarist ve yapımcı Tomris Giritlioğlu'nun cansız bedeni Hatay'da defndildi.

Güncel
  • 25.09.2024 17:16
  • Giriş: 25.09.2024 17:16
  • Güncelleme: 25.09.2024 17:20
Kaynak: AA
Senarist ve yönetmen Tomris Giritlioğlu'nun cenazesi Hatay'da defnedildi

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden senarist ve yönetmen Tomris Giritlioğlu'nun cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi.

Giritlioğlu'nun naaşı, dün İstanbul'da düzenlenen törenlerin ardından Hatay Mezarlık Kompleksi'ne götürüldü.

Buradaki cenaze namazına Giritlioğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin katıldı.

Namazın ardından Giritlioğlu'nun cenazesi, kompleksteki Antakya Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'Hatırla Sevgili', 'Çemberimde Gül Oya', 'Bu Kalp Seni Unutur Mu' gibi dizilerde imzası bulunan ünlü yönetmen, senarist ve yapımcı Tomris Giritlioğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 23 Eylül'de yaşamını yitirmişti.

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