Senato üyesini toplantıya almayan güvenlik görevlileri hakkında suç duyurusu

Boğaziçi Üniversitesi’nde Üniversite Senatosu üyesi Prof. Dr. Ekrem Ünal Zenginobuz’u, kayyum Rektör Naci İnci’nin 28 Şubat’ta düzenlenen senato toplantısına almayan güvenlik görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda güvenlik görevlilerinin “görevi kötüye kullanma” ve “görevi yaptırmamak için direnme” suçlarını işlediği ileri sürüldü.

Suç duyurusunda Zenginobuz’un İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kurulu tarafından Boğaziçi Üniversitesi Senatosu’na temsilci üye olarak seçildiği hatırlatıldı.

Seçime ilişkin herhangi bir iptal davasının açılmadığına dikkat çekilen suç duyurusunda Zenginobuz’un toplantıya güvenlik görevlileri tarafından alınmadığı belirtildi.

Suç duyurusunda şu ifadeler kullanıldı:

“Şüpheli Boğaziçi Üniversitesi güvenlik görevlileri hakkında ‘görevi kötüye kullanma’, ‘görevi yaptırmamak için direnme’ ve savcılık tarafından tespit edilecek eylemlerine uyan diğer kanun düzenlemeleri uyarınca cezalandırılmaları üzerine kamu davası açılmasını talep ederiz."