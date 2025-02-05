Şenay Gürler'den Melisa Sözen'e destek: "Bir oyuncu rol yapar"

Oyuncu Şenay Gürler, Fransa'da çekilen 2016 yapımı “Le Bureau des Legends” dizisinde oynadığı rol nedeniyle ülkeye dönüşünde "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla ifade veren meslektaşı Melisa Sözen'e destek oldu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gürler, Sözen'in ifade verdiğine ilişkin bir haberi alıntılayarak "Melisa Sözen oyuncudur. Bir oyuncu rol yapar" dedi.

Melisa Sözen oyuncudur. Bir oyuncu rol yapar. https://t.co/6BABvG7xRh — Şenay Gürler (@senaygurler) February 4, 2025

2016 yılında Fransa’da oynadığı dizide bir ajanı canlandıran ve rol gereği YPG'li kıyafeti giyen oyuncu Melisa Sözen 'terör örgütü propagandası' suçlamasıyla dün ifade vermişti.

İHA'nın aktardığına göre Melisa Sözen ifadesinde, "Giydiğim kıyafetin böyle bir örgütü simgelediğini bilmiyordum. Ben 'ajan' rolünde oynuyordum. Dizi Türkiye'de yayınlanmadı. Vatanımı ve milletimi seven birisiyim" dedi.