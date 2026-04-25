Şenay Lambaoğlu'ndan yeni çalışma: 'Boşuna Değil'

Şarkılarındaki şiirsel anlatımıyla bilinen Şenay Lambaoğlu, bahar aylarını romantik bir bossa-nova ile karşılıyor. Yeni teklisi "Boşuna Değil"i dijital platformlarda dinleyiciyle buluşturan Lambaoğlu’na parçada caz ve pop müziğin önemli isimleri eşlik ediyor.

Şarkının enstrümanlarında gitarda Erdem Sökmen, bas gitarda Eylem Pelit, davulda Turgut Alp Bekoğlu yer alıyor. Parçanın nefesli sazlardaki tınılarını ise alto saksafonda Batuhan Şallıel ve flügelhorn’da Halil İbrahim Işık tamamlıyor.

MELANKOLİK VE YALIN ATMOSFER

Yalın vokal performansı ve melankolik atmosferiyle dikkat çeken çalışma, müzikal derinliği bossa-nova ritimleriyle birleştiriyor. Söz ve müziği Lambaoğlu’na ait olan parça, müzisyenin diskografisindeki melodik anlatım çizgisini sürdürüyor.