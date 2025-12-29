Sendika Başkanı ve yöneticilerine suikast planlayan 15 kişi gözaltına alındı

Kocaeli’de Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı ile iki genel başkan yardımcısına yönelik suikast planı yaptığı belirlenen suç örgütüne operasyon düzenlendi.

Kocaeli ve İstanbul’da eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

SENDİKA YÖNETİCİLERİNİ ÖLDÜRMEK İÇİN PLAN YAPMIŞLAR

Emniyet birimleri, Alaaddin Sarı ile genel başkan yardımcıları Alperen Şakacı ve Necdet Ulusoy’u hedef alan planlara ilişkin bilgiye ulaştı.

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kasten öldürmeye teşebbüs” ve “tehdit” suçları kapsamında yürütülen operasyonda 7 ruhsatsız tabanca, 410 mermi, 13 şarjör ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.