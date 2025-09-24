Sendika çalışanları sendikaları ile eylemde

Emek Servisi

Dünyanın en örgütlü uluslararası sendikalarından Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu’nun (ITF) İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan ofisi geçtiğimiz ayı hareketli geçirdi. ITF Londra ofisinde Unite sendikasında örgütlü işçiler 5 gün süren grevi tamamladı. İşçiler sendikaları ile işyeri arasında devam eden toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşa sağlanması ve taleplerinin karşılanmasını istiyor.

Geniş katılımlı grev oylamasıyla ofiste yapılması planlanan yeniden yapılandırmanın yaratacağı tehlikelere karşı eylemlerin genişletilmesi kararı çıktı. Ofiste küçülmeye gidilmesi ve çalışanların işten çıkarılması planları ile başlayan eylemler sendikanın yaptığı oylamanın ardından grevle büyümüştü. İşçilerin talepleri arasında işten çıkarmaların sona ermesi, toplu iş sözleşmesinde verilen güvencelerin sürdürülmesi ve ücretlerde kaybın önüne geçilmesi yer aldı. 100’den fazla işçinin katıldığı grev, ITF Londra ofisinde tarihi bir ilk olma özelliği taşıyor.

İşçilerin örgütlü olduğu Unite ile ITF arasında süren TİS görüşmelerinde işçilerin yüzde 72’sinin yetersiz bulduğu teklifte işten çıkarmalara dair güvence yer almadı. Grev planlandığı gibi duraklatılırken eylemler devam ediyor. Unite’ta örgütlü işçiler, görüşmelerde ilerleme kaydedilmediği takdirde yeniden greve çıkacak. Unite daha önce temmuzda da grev planlamış ancak ITF temsilcileri görüşmelere devam edeceğine söz verince grevleri ertelemişti.

Unite, ITF’nin işten çıkarmaları da içeren yeniden yapılandırılmasının çalışanlar için "stres ve kaygıya" yol açtığını söylerken işyerinde yönetici pozisyonunda erkek ağırlığının kadınlar için endişe verici olduğunu ifade etti.