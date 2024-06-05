Sendika çalışanlarından havalimanlarında 'iş yavaşlatma' kararı
Tüm havalimanlarında Meclis'te görüşülen Havacılık Yasası'na tepki olarak eylem başlatılıyor. İlk adım olarak iş yavaşlatacak olan çalışanlar, yasa konusunda gelişme olmazsa iş bırakmaya gidecek.
TBMM'de görüşülen Havacılık Yasası hakkında Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nde faaliyet gösteren sendikalar ve dernekler dün bir araya geldi.
Toplantıya Ulaştırma Memur-Sen, Türk Ulaşım-Sen, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası, HAVAÇAD, HAVELTED, Uluslararası ARFF Derneği, SİHAGÜVDER, HAVATED, SİHAMED, Hava Ulaş-Der ve Apron Memurları Derneği katıldı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) çalışanlarının havacılık tazminatındaki adaletsizliğe yönelik tepki gösterdi.
İş yavaşlatma konusunda ilk adım 6 Haziran’da atılacak ve çalışmalar süresiz devam edecek.
Sendikalar, iş yavaşlatma eylemi sonucu taleplerinin kabul edilmemesi halinde iş bırakma eylemi kararı aldı.
Toplantıda alınan kararlar şöyle:
- 06.06.2024 Perşembe gününden itibaren havalimanlarındaki çalışanlar, hava ve kara tarafındaki operasyonlarda süresiz olarak uluslararası standart ve tavsiyeler ile mevzuatlara aykırı olarak yüklenen işleri yapmayacak, kesinlikle mevzuat dışına çıkılmayacak.
- Yapılacak olan iş yavaşlatma eylemi, talepler gerçekleştirilinceye kadar devam edecek.
- Alınan iş yavaşlatma eylemi sonucunda talepler karşılanmazsa tekrar bir araya gelinerek iş bırakma eylemi kararı alınacak.
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