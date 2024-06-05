Sendika çalışanlarından havalimanlarında 'iş yavaşlatma' kararı

Tüm havalimanlarında Meclis'te görüşülen Havacılık Yasası'na tepki olarak eylem başlatılıyor. İlk adım olarak iş yavaşlatacak olan çalışanlar, yasa konusunda gelişme olmazsa iş bırakmaya gidecek.

Güncel 05.06.2024 12:22 Giriş: 05.06.2024 12:22

Güncelleme: 05.06.2024 12:40 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: DepoPhotos