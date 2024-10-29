Sendika düşmanlığına karşı direniş: Telus işçilerinin mücadelesi sürüyor

İşçilerin anayasal sendikalaşma hakkına itiraz eden Kanada menşeli, bilgi teknolojileri ve çağrı merkezi servisleri sağlayan Telus firmasında direniş sürüyor.

İzmir Buca Organize Sanayi Bölgesi 3. Bölgede faaliyet gösteren şirketin önünde bir araya gelen işçiler basın açıklaması gerçekleştirdi. İşçiler adına açıklamayı okuyan Çağrı İş Sendikası Başkanı Cihan Sezer, “Telus İnternational çokuluslu, Kanada merkezli, sözde doğa dostu, işçi dostu bir şirket olarak sürekli PR çalışmaları yapıyor, biliyoruz. Telus şirketi bir yandan İzmir’de PR çalışmaları için köy okulları boyarken diğer yandan 1500’ü aşkın kişinin çalıştığı iş yerinde bir asansörü tamir ettirmiyor, kapasitesini arttırmıyor” dedi.

Firmanın işçilere, “Sendikaya karşı değiliz, sorunlarımızı çözelim” derken mahkemelere başvurup süreci uzattığını vurgulayan Sezer, “Telus yüzlerce işçinin aklı ile dalga geçiyor. İş sağlığı güvenliği kurallarını yoksayan çalışma düzeni, işçi düşmanı zihniyeti teşhir olunca da işçilerin birbirlerini ispiyonlamaları için mailler atıyor. Telus şirketi Avrupa ülkelerinde işçilerinin sendikal hakkını tanıyorken Türkiye gibi ucuz emek cenneti ülkelerde daha fazla mobbing ve ağır çalışma koşulları ile işçileri köleleştiriyor” diye konuştu.

ASGARİ DEĞİL İNSANCA YAŞAM

Toplu iş sözleşmesi (TİS) masasına oturmaları için Telus yönetimine çağrıda bulunan Sezer, şunları söyledi:

“İnsan haklarını dilinize pelesenk etmek yerine itirazı geri çekin, TİS masasına oturun. Yalnız Telus emekçileri değil, tüm çağrı merkezi işçileri olarak sesleniyoruz size, bıçak kemikte. İşçiler olarak yan yana geldik, bu açlık düzeninde asgari değil insanca yaşam istiyoruz. Hayatlarımızdan ve haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bir adım dahi geri adım atmayacağız. En kısa sürede itirazı geri çekip yetkiyi tanıyın. TİS Masasına oturun.”

NE OLMUŞTU?

2023 yılının Haziran ayında ilk genel kurulunu gerçekleştiren Çağrı-İş Sendikası, 2024 yılının Ocak ayında Telus işçileriyle işkolu barajını aştı ve Çalışma Bakanlığı’ndan sendikal yetki aldı. Telus, Kanada’da sendikalı işçi çalıştırmasına rağmen Türkiye'deki sendikal örgütlenmeye itiraz etti. Vardiyalı çalışma saatlerinden mobbinge, açlık sınırı altında ödenen ücretlerden emek gaspına kadar pek çok soruna karşı bir araya gelen işçilerin direnişi Ocak ayından beri devam ediyor. İşçiler talepleri karşılık bulana dek mücadeleye devam edeceklerini dile getirdi.