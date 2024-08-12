Sendika görüşmesinden sonra işten atıldılar

Emek Servisi

Kocaeli’de bulunan Nuh Çimento işyerinde çalışan 250’den fazla işçi, örgütlü oldukları sendika Çimse-İş’in taleplerinin dikkate alınmamasının ardından sendikadan istifa ederken sendika yetkililerinin işverenle yaptığı görüşmenin ardından 9 işçi işten çıkarıldı.

Evrensel’in haberine göre 6 işçi, Çimse-İş yöneticilerinin fabrika yönetimiyle yaptıkları görüşmenin ardından işten çıkarılırken ertesi gün fabrikada eylem yapan 3 işçi de işten çıkarıldı. İşten çıkarılan 9 işçinin de çıkış kodu, işçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi gerekçeli, işçilerin işsizlik ödeneğinden yararlanamamasına, yeni iş bulurken zorluk çekmesine neden olacak Kod-49 olarak girildi.

İşçiler, işten çıkarmaların sendika ile firma arasındaki görüşmenin ardından kasıtlı olarak gerçekleştirildiğini öne sürdü. İşçilerden biri “Şimdiye kadar fabrikanın kapısından girmeyen Çimse-İş istifalardan sonra fabrikada bitti birden. Geldi patronla konuştu, sendikaya muhalif 9 işçiyi kapı önüne koydu. Sendikaya tepkinin önü kesilsin istedi” şeklinde konuştu.