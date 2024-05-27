Sendika hakkı ihlal edildi

Sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan işçiler, hukuk mücadelesini kazandı. İşverenin "sendika hakkını ihlal" ettiğine hükmeden mahkeme, işçilerin tazminat ödenerek işe iade edilmeleri yönünde karar verdi.

Bilge Su YILDIRIM

Bursa’da faaliyette bulunan Orakçı Makine’de sendika üyesi olduğu için işten çıkarılan işçilerin başlattığı hukuk mücadelesi emsal niteliğinde bir kararla sonuçlandı. Mahkeme işçilerin "sendika hakkının ihlal" edildiğine hükmetti.

Türk Metal Sendikası’nın çoğunluk sağladığı Orakçı Makine’de 11 işçi, sendika üyesi olduktan sonra işten çıkarılmıştı. 11 işçiden 9’u ara bulucu görüşmelerinde anlaşma sağlarken 2 işçi hukuki süreç başlatmıştı. Bursa 11’inci İş Mahkemesi, davacı işçileri haklı bularak işverenin sendikal hakka engel olduğuna hükmetti. İşverenin, mahkeme kararına itiraz ederek davayı istinafa taşımasının ardından istinaf mahkemesi de 11’inci İş Mahkemesi’nin kararını onaylayarak işçilerin lehine karar vererek davacı işçi Yüksel Sargın’a sendikal tazminat ödenerek davacının işe iade edilmesine hükmetti. Davacı olan diğer işçi Ramazan Aktuğ ise Bursa 9’uncu İş Mahkemesi tarafından aynı gerekçeyle haklı bulunurken, işveren kararı yine istinafa taşıdı. İstinaf, bilirkişi raporundaki bir belge eksikliği gerekçesiyle davayı erteledi.

Davacı işçiler Ramazan Aktuğ ve Yüksel Sargın, süreci BirGün’e anlattı. Yüksel Sargın, 2022 yılında işyerindeki çalışma koşullarının düzeltilmesi için arkadaşlarıyla birlikte sendikalaşma mücadelesi vermeye başladıklarını ve sendikanın bir hafta içinde işyerinde yeterli sayıya ulaştığını kaydetti. Bunun üzerine Türk Metal’in Çalışma Bakanlığı’na yetki belgesi için başvurduğu ancak işverenin gözdağı vermek için kendilerini işten çıkardığını kaydetti.

SENDİKA BİZİ SATTI

Sendikanın bu süreçte yanlarında olmadığını belirten Sargın, “En acısı da sendikanın bizi yüzüstü bırakması oldu. Sırf işyerine girebilmek için bizi sattılar” dedi. İşten çıkarılma sonrası sendikanın kendilerini sürekli oyaladığını ve dava açma süreci hakkında bilgi vermediğini kaydeden Sargın, "Sürenin dolmasına iki gün kala dava açabildik” dedi. Sargın, dava sürecinde yaşananları ise şöyle anlattı: “Davadan önceki ara bulucu görüşmelerinde işveren, ara bulucudan da habersiz arkadaşlarımıza el altından para teklif etti, sırf iş mahkemeye taşınmasın diye. Buna ek olarak mahkemenin verdiği kararı da tanımayıp İstinafa başvurdular. Zorlu bir süreç oldu anlayacağınız, ama sonunda biz kazandık.”

Davacı diğer işçi Ramazan Aktuğ ise işverenin sendikayı fabrikaya sokmamak için elinden geleni yaptığını, pek çok işçinin işveren tarafından sendika üyeliğinden istifa etmeye zorlandığını belirtti.

EMSAL NİTELİĞİNDE

Bursa Barosu İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Kemal Özgür Yetkin ise mahkeme kararının emsal niteliğinde olduğunun altını çizdi. Yetkin, şunları söyledi: "Sendikalı çalışma Anayasal bir haktır. Anayasamızın 51’inci maddesi sendika hakkını güvence altına almıştır. Türk Ceza Kanunu 118’inci madde sendikalı olma, sendikalı çalışma hakkının engellenmesini suç olarak düzenlemiştir. İşveren yetkilileri hakkında sendikal hakkın kullanılmasını engellemeleri nedeniyle yaptığımız suç duyurusu üzerine, Savcılık soruşturması devam etmektedir. Bursa 11’inci İş Mahkemesinin, Bursa İstinaf Mahkemesi 9’uncu dairesince onaylanan bu karar, işçilerin sendikalı çalışma hakkının korunması açısından emsal niteliğindedir.”