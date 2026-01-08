Sendika hesabına erişim engeli: Gerekçe Denizleri anmak

Ankara 7’nci Sulh Ceza Hakimliği, Eğitim-İş Sendikası’nın resmi X hesabına erişim engeli getirdi. Kararın gerekçesinin, “Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın anıldığı paylaşım” olduğu belirtildi.

Sendika, karara tepki gösterdi. Eğitim İş’ten karara yönelik yapılan açıklamada, “Hangi paylaşımlar nedeniyle ve hangi hukuki zorunlulukla alındığı açıkça belirtilmeyen, açıklansa dahi ifade özgürlüğü ve sendikal haklar açısından meşru kabul edilemeyecek bir kararla, Türkiye’de erişime engellenmiştir” denildi.

"SİYASAL TERCİH"

Sendikanın edindiği bilgiye göre, erişim engeli, 6 Mayıs’ta darbe hukukuyla idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı anmak amacıyla yapılan paylaşımlar gerekçe gösterilerek uygulandı. Eğitim İş, kararın, “Siyasal bir tercihin ürünü” olduğunu savundu. Eğitim İş’ten yapılan açıklamada, özetle şunlar kaydedildi:

"Sendikamızın eğitimin piyasalaştırılmasına, liyakatsizliğe, gericiliğe ve emeğin değersizleştirilmesine yönelik hakikatleri vurgulayan açıklamalarını hedef almaktadır. Alınan bu karar, ifade özgürlüğüne ve sendikal faaliyete açık bir müdahale niteliği taşımaktadır.

Eğitim-İş, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, Cumhuriyetin laik, bilimsel, kamusal eğitim anlayışını ve kazanımlarını savunan bir sendikadır. Bu ülkenin bağımsızlığını, tam egemenliğini ve Cumhuriyet değerlerini savunmak; bizim için bir tercih değil, tarihsel ve sendikal bir sorumluluktur.

Öncülük ettiği en önemli eylemlerden biri Samsun’dan Ankara’ya düzenlenen, elinde Türk bayrağıyla ‘Tam Bağımsız Türkiye İçin Mustafa Kemal Yürüyüşü’ olan, kısacık ömrüne bir antiemperyalist mücadele destanı sığdıran ve dimdik gittiği darağacında bile, ‘Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye’ diye haykıran Deniz Gezmiş mi teröristtir?

Terörist görmek isteyenler Deniz Gezmiş’e değil, bu ülkede elini kolunu sallayarak dolaşabilen IŞİD artıklarıyla ‘Ne istedilerse verildiği’ için palazlanıp darbeye kalkışan FETÖ yapılanmalarıyla, anayasal düzeni hedef alarak şeriat devleti kurma hayaliyle örgütlenen tarikat ve cemaatlerle yüzleşmelidir."

"ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Eğitim İş’in açıklamasında öte yandan, 2010 Anayasa Referandumu sürecinde bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kürsülerden Denizler ile Erdal Eren’in adını andığı anımsatıldı. Eğitim İş’in açıklamasının kriminalize edildiğinin altını çizen sendika yönetimi, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"O gün, ‘Erdoğan’a bakınca parkasız Deniz Gezmiş görüyorum’ diyerek açık bir siyasal anlam yükleyenlerin söylemleri, bugün ileri sürülen suçlamalarla yan yana konulduğunda hangi çelişkiyi gözler önüne sermektedir? Açıktır ki burada mesele hukuk değil, iktidarın ihtiyaçlarına göre şekillenen bir tarih okuması ve siyasal hesaplaşmadır. Aynı sözler bir dönemde meşrulaştırılırken, başka bir dönemde suç kapsamına sokuluyorsa; ortada evrensel hukuk değil, seçici bir baskı mekanizması vardır.

Eğitim-İş emekten, aydınlanmadan ve Cumhuriyetten yana mücadelesiyle, laik ve bilimsel eğitimi savunan çizgisiyle Türkiye’nin en büyük sendikasıdır. Dün olduğu gibi bugün de baskılara boyun eğmeyecek, gerçeği söylemekten, eğitim emekçilerinin haklarını savunmaktan, Cumhuriyetin kazanımlarının, Atatürk ilke ve devrimlerinin sesi olmaktan asla vazgeçmeyecektir."