‘Sendika Hugo Boss’a girecek’

Emek Servisi

İzmir Gaziemir’deki Ege Serbest Bölgesi içinde faaliyet gösteren Hugo Boss’ta son bir yıl içinde bine yakın işçinin sendikalaşmasını engellemek için tazminatsız işten çıkarılmalarına karşı Türkiye Tekstil Örme Giyim ve Deri Sanayi İşçileri Sendikası (TEKSİF), Gaziemir Ege Serbest Bölge girişinde basın açıklaması düzenledi.

Açıklamadan önce konuşan TÜRK-İŞ 3. Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, “Hugo Boss Almanya’da sendikal haklara nasıl saygı gösteriyorsa ülkemizdeki sendikal hakka da saygı göstermeli. Sendika mutlaka Hugo Boss’a girecek” ifadelerini kullandı. TEKSİF Genel Sekreteri Mehmet Kafa ise örgütlenme çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.