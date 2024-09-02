Sendika - işveren el ele

Emek Servisi

Urfa’da bulunan Aközbekler Tekstil fabrikasında işçilerin, tazminatlarının üçte birini alarak istifa etmeye zorlandığı öne sürüldü. Fabrika patronunun, işçileri ücretsiz izne çıkarmakla tehdit ettiği iddia edildi.

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN), resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda TÜRK-İŞ’e bağlı Türkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayii İşçileri Sendikası’nın (Teksif) patronla anlaştığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

“Bize ulaşan işçilerin anlattığına göre Teksif yönetimi, işçilerin tazminat hakkını gasp ederek hayata geçirilen bu işçi kıyımı konusunda patronla anlaşmış. İşçilerin haklarını savunmak yerine patronlarla işbirliği yapmak işçi sınıfına açık bir ihanettir.”