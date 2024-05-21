Sendika.Org'un bürosuna polis baskını

İstanbul’da haber sitesi Sendika.Org bürosu sabahın erken saatlerinde polis tarafından basıldı. Kimsenin olmadığı sırada büroda arama yapıldığı ve kapı kilidinin değiştirildiği duyuruldu.

İstanbul Şişli'de bulunan haber sitesi Sendika.Org'un bürosu sabahın erken saatlerinde polis tarafından basıldı. Polislerin geldiği sırada büroda kimse olmasa da bürodaki kitaplıkların dağıtıldığı, dolapların karıştırıldığı ve kapı kilidinin değiştirildiği görüldü.

Büroda asılı olan fotoğraflardan ikisinin çıkarıldığı, daha önce Ankara’da Yüksel Caddesi’nde işine iade edilmesi talebiyle yaptığı eylemlerle anılan Nuriye Gülmen’in fotoğrafının polisler tarafından alındığı kaydedildi.

Polis baskınında, çeşitli fotoğrafların bulunduğu köşeden Nuriye Gülmen’in eylemlerinden bir fotoğrafın alındığı kaydedildi

Polis baskını, İstanbul’da 1 Mayıs’a katılanlara yönelik ev baskınlarıyla aynı saatlerde gerçekleştiği açıklandı.