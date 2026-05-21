Sendika ve meslek odalarından mutlak butlan kararına ilk tepki

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB), İstanbul Tabip Odası ile öteki sendikalar, konfederasyonlar ve meslek odaları Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği mutlak butlan kararına tepki gösterdi.

KESK: İSTİNAF MAHKEMESİNİN KARARI, DEMOKRATİK SİYASETE VURULMUŞ AÇIK BİR DARBEDİR

KESK Yürütme Kurulu, sosyal medya hesabından yapılan “Demokrasiyi Savunmaya Devam Edeceğiz” başlıklı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"AKP iktidarı, muhalefeti yok etmek ve toplumsal muhalefeti sindirmek için bir kez daha bir yargı sopasına sarılmıştır. İstinaf mahkemesinin bugün CHP kurultayına yönelik verdiği 'mutlak butlan' kararı, demokratik siyasete vurulmuş açık bir darbedir. Halkın iradesini gasp eden kayyum politikalarının bir başka tezahürü olan bu sipariş karar yok hükmündedir. Yargı eliyle siyaseti dizayn etme çabalarına, irade gasplarına ve antidemokratik müdahalelere karşı demokrasiyi, adaleti ve halkın iradesini savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz."

TMMOB: MUTLAK BUTLAN KARARI KABUL EDİLEMEZ!

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı’na ilişkin “mutlak butlan” kararına ilişkin 21 Mayıs 2026 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada şunlara yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı’na ilişkin “mutlak butlan” kararı, uzun süredir ülkemizde derinleşen demokrasi ve hukuk krizinin yeni bir halkası olmuştur. Söz konusu siyasi kararla bir kez daha yargı eliyle demokratik süreçlere, halkın iradesine ve siyasete müdahale edilmekte, tüm toplumsal muhalefete gözdağı verilmektedir. Yaşanan hukuksuzluklar, mevcut toplumsal krizleri daha da derinleştirmekte, toplumun demokrasiye duyduğu güveni aşındırmaktadır. Oysa ülkemizin ihtiyacı; baskıyı, kutuplaşmayı ve hukuksuzluğu büyütmek değil, halk egemenliğini esas alan demokratik bir hukuk düzenidir. Siyasal iktidarı, hukuk dışı ve keyfi uygulamalarla ülkeyi kendi siyasal ihtiyaçlarına göre tanzim etmek yerine, asli görevi olan, halkın yaşadığı derin ekonomik ve toplumsal sorunlara çözüm üretmeye çağırıyoruz. TMMOB olarak demokrasiye, hukuk devletine, halk iradesine ve toplumsal barışa yönelik her türlü müdahalenin karşısında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Eşit, özgür, demokratik bir Türkiye mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz."

DİSK: GÖREVİMİZ ELİMİZDE KALAN SON DEMOKRATİK HAKLARIMIZA SAHİP ÇIKMAKTIR

DİSK sosyal medya hesabından CHP'ye mutlak butlan kararına dair açıklama yaptı. DİSK açıklamasında şunları ifade etti:

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Halkın seçtiklerini hapse atarak, belediyelere ve en sonunda rakip siyasi partilere kayyum atayarak iktidarlarını sürdürmeye çalışanlar bilsinler ki halktan büyük bir güç yoktur. Başta işçi sınıfı olmak üzere tüm yurttaşlarımıza düşen görev, “içinde bulunduğumuz vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeden” elimizde kalan son demokratik haklarımıza, seçme ve seçilme hakkımıza sonuna kadar sahip çıkmaktır."

BİRLEŞİK METAL-İŞ: HALKIN İRADESİNE YÖNELİK ANTİDEMOKRATİK BİR MÜDAHALEDİR

Birleşik Metal-İş mutlak butlan kararına tepki göstererek sosyal medyadan açıklama yaptı. Yapılan açıklama şu şekilde:

"Demokrasiye ve halkın iradesine yönelik müdahaleleri kabul etmiyoruz. Yargının siyasi iktidarın aracı haline getirilmesi, demokratik siyasetin tasfiyesi anlamına gelmektedir. CHP kurultayına ilişkin verilen “mutlak butlan” kararı da halkın iradesine yönelik antidemokratik bir müdahaledir. Yargı eliyle siyaseti dizayn etme girişimlerine, kayyum anlayışına ve irade gasplarına karşı; demokrasiyi, hukuku ve halkın iradesini savunmaya devam edeceğiz."

BİRLEŞİK KAMU-İŞ KONFEDERASYONU: ANA MUHALEFETE BUTLAN, DEMOKRASİYE DARBEDİR; KABUL EDİLEMEZ!

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu sosyal medya hesabından mutlak butlan kararına tepki gösterdi. Sendikadan yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye demokrasisi karanlık bir eşikten geçmektedir. CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi tarafından verilen 'tedbirli mutlak butlan’ kararı, açıkça hukukun siyasete alet edilmesidir. Bu karar, mevcut parti yönetimini anti-demokratik yollarla uzaklaştırma ve ana muhalefeti yargı eliyle dizayn etme operasyonudur. Mahkemenin bu kararının; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “seçim startı” olarak yorumlanan konuşmasının hemen ardından gelmesi, zamanlama açısından tesadüf olamayacak kadar dikkat çekicidir. Büyük resme baktığımızda; CHP’li belediyelere atanan kayyumlar, şantaj iddialarıyla gündeme gelen siyasi ‘transferler’, güçlü cumhurbaşkanı adaylarına yönelik yargı kıskacı ve diploma iptalleriyle örülen bu süreç, Türkiye’yi adım adım bir "seçimsizleştirme" girdabına sürüklemektedir. CHP’ye yönelik butlan kararı, bu tehlikeli süreci daha da hızlandırmıştır. Her zaman adaletten ve Cumhuriyetimizin asırlık demokrasi kültüründen yana olan Kamu-İş olarak altını çiziyoruz: Son seçimlerden birinci parti olarak çıkmış ana muhalefet partisinin yargı eliyle hizaya getirilmeye çalışılması asla kabul edilemez. Bu karar; hem köklü demokrasi kültürümüze hem de halkın seçme ve seçilme hakkına indirilmiş ağır bir darbedir. Bu butlan kararı, bu ülkenin asil vatandaşlarına; "Senin oyunun da tercihlerinin de bir önemi yok; sen iktidarı bırak, muhalefeti bile değiştiremezsin" demektir. Bu hamle, "milli iradeyi" dillerinden düşürmeyenlerin, kendi elleriyle milli iradeyi yok saymasıdır. Sandıkta bulunamayan ‘irade’, mahkeme salonlarında aranmaz! Demokrasiye ve Anayasa’ya aykırı bu kararı şiddetle kınıyor; bağımsız ve tarafsız bir yargının tesis edilmesinin ülkenin her bir ferdi için nefes kadar acil bir ihtiyaç olduğunu bir kez daha yüksek sesle vurguluyoruz."

TTB: ANTİDEMOKRATİK HER TÜRLÜ MÜDAHALEYE KARŞI, DEMOKRASİNİN YANINDAYIZ

TTB de sosyal medya hesabından mutlak butlan kararına karşı açıklama yaptı. TTB'nin açıklaması şöyle:

"Tarihi boyunca darbeler, muhtıralar ve kayyum atamaları gibi uygulamalarla sıkça yara alan Türkiye demokratik ortamı, bugün yeni bir siyasi kararla daha darbe yemiştir. Yargının, yaklaşık üç yıl önce yapılmış bir kurultaya yönelik aldığı karar ile Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi görevden uzaklaştırılmak istenmekte; sandıkla gelen irade, mahkeme kararlarıyla siyaset dışı ilan edilmeye çalışılmaktadır. Bu durum sadece siyasete değil, demokratik ortama yapılmış bir müdahaledir ve halkın tercih hakkını yok saymak demektir. Demokrasinin, düşünce ve ifade özgürlüğünün olmadığı bir ortamda; sadece yaşam ve sağlık hakkı değil, hiçbir temel hakkın varlığından söz edilemez. Bugün alınan bu karar kabul edilemez. Bu nedenle; siyasal iktidara, Cumhuriyet Halk Partisi’ne kayyum olarak atananlara; kararın sonuçlarını ortadan kaldırmak adına bir an önce girişimde bulunmaları çağrısında bulunuyoruz. Antidemokratik her türlü müdahaleye karşı, demokrasinin yanında kararlılıkla saf tuttuğumuzu bir kez daha kamuoyuna saygıyla duyururuz."

İTO: MUTLAK BUTLAN KARARININ, KENDİSİ MUTLAK BUTLANDIR

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik mutlak butlan kararına ilişkin İstanbul Tabip Odası bir açıklama yaptı. Açıklamada "Bugün ana muhalefet partisinin geçmiş kurultayına, parti delegelerinin iradesine karşı alınan mutlak butlan kararının, kendisi mutlak butlandır" denildi.

İstanbul Tabip Odası'nın açıklaması şöyle:

"İstanbul Tabip Odası her zaman cumhuriyetin ve demokrasinin yanında olmuştur. Siyasetin yargı eliyle dizayn edilmesine, seçmen iradesine ipotek konmasına, demokrasiye yapılan açık veya gizli saldırılara karşı toplumun tüm ilerici kesimleriyle birlikte mücadele etmeyi görev bilir. Bugün ana muhalefet partisinin geçmiş kurultayına, parti delegelerinin iradesine karşı alınan mutlak butlan kararının, kendisi mutlak butlandır. Bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da halkın iradesinin gasp edilmesine, siyasallaşan yargı eliyle sürdürülen saldırılara ve kayyum siyasetine karşı mücadele etmeye devam edeceğiz"