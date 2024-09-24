Sendika yöneticileri gözaltında

Manisa’nın Soma ilçesinde bulunan ve AKP Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait Fernas Madencilik isimli şirkette çalışırken, Bağımsız Maden İş Sendikası’na (Bağımsız Maden İş) üye oldukları için işten çıkarılan 7 işçinin direnişi 29’üncü gününde sürüyor.

MA’nın haberine göre direniş nedeniyle 29 gündür kapalı olan maden bölgesindeki kapıdan girmeye çalışan şirket yöneticilerinin araçlarının önü sendika yöneticileri tarafından kesildi. Yoldaki oturma eyleminde konuşan sendika örgütlenme uzmanı Başaran Aksu, jandarmaya "Kanunlara aykırı emir verenlere uymayın" diye seslendi. Yapılan oturma eylemine müdahale eden jandarma, Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu’yu gözaltına aldı.